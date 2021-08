James habló sobre su vínculo con la modelo Anllela Sagra

En sus horas de descanso, James Rodríguez se ha convertido en una sensación mediática a través de la plataforma Twitch donde transmite partidas propias de videojuegos y responde numerosas preguntas que los usuarios le hacen sobre su vida personal y deportiva.

Un tema que ha generado numerosos rumores en torno James Rodríguez es la supuesta nueva relación sentimental que estaría teniendo tras romper con la modelo venezolana Shannon de Lima.

A James lo relacionan con la modelo cucuteña Anllela Sagra, quien incluso tiene una cuenta en la popular plataforma ‘Only Fans’. Ante eso, el futbolista colombiano dijo: “Quiero dejar algo claro… No estoy saliendo con nadie. Esos nombres que salen por ahí son mentira. Para que lo tengan claro y no crean todo lo que dice la prensa”.

Y agregó: “Me vinculan con una chica que no sé, es mentira… Hay prensa muy chismosa, no crean todo lo que leen y dicen, para que la tengan clara. Ese rumor era súper fuerte y salió en todo lado. No le doy explicaciones a nadie pero para que sepan”.

En aspectos deportivos, James comentó que está convocado para el amistoso de este sábado contra Liverpool en la pretemporada, pero que no ve clara su presencia en el terreno de juego.