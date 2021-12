James Rodríguez desató risas: le puso 'Laisa' a su gata pensando que era hombre

James Rodríguez, quien normalmente suele hacer transmisiones en la plataforma Twitch, donde habla acerca de su vida como futbolista, y además trasmisiones en vivo de diversos video juegos que comparte con otros futbolistas. Hizo una divertida confesión a cerca de una del nombre de una de sus mascotas.

En el video se puede apreciar cómo el actual jugador del Al-Rayan, quien llegó en el pasado mercado de pases, ve pasar a su gatita e inmediatamente se da la vuelta, la abraza y comienza a relatar como fue el rescate de este felino.

“Les presento a esta gatita, la encontramos por ahí en la calle y le estamos dando mucho cariño”, fue el relato con el que comenzó el 10 de la Selección Colombia. Sin embargo, momentos después hizo una jocosa revelación con el nombre del pequeño animal, inmediatamente desató risas entre las personas que lo acompañaban en su transmisión.

“¿Saben cómo se llama ella?, se llama ‘Laisa’, porque pensamos que era hombre y resultó siendo mujer”. Su nombre es ‘Laisita”, fue el comentario de Rodríguez que lo acompaña entre risas.

No obstante, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y muchos, inclusive le preguntaron que, si se refería a Endry Cardeño, por su papel de ‘Laisa’ en la tradicional novela del canal RCN ‘Los Reyes’, a lo que el futbolista no hizo ningún comentario adicional. Aunque muchos manifestaron que era muy evidente su comparación.

Sin embargo, no todo fue jocoso, ya que muchas personas lo llamaron irrespetuoso por burlarse de la identidad de género. Pero otros resaltaron el gesto que tuvo con el felino y mencionaron: “Es bonito saber que tienes un gran corazón para cuidar de los animalitos”, “Que buena James, eso demuestra la calidad de ser humano que es” y “Crack James, dentro y fuera de la cancha”.