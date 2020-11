¡Qué cuerpazo! El desnudo de Jennifer López con el que lanzó su nueva canción

Es una forma similar a aquella en que la artista estadounidense, de padres puertorriqueños, había comenzado el año. Este 2020 arrancó con las imágenes de López deslizándose por un tubo de “strip-tease”, semidesnuda, en plena campaña por lograr una nominación a los Oscar por su protagónico en su película “Hustlers”.

Aunque sus esfuerzos no le redituaron siquiera una nominación a la codiciada estatuilla, sí le ganó otros galardones y preparó el terreno para su atrevida y magistral presentación en el medio tiempo del Súper Bowl, un espacio que compartió con la colombiana Shakira.

Los comentarios universalmente positivos de especialistas en el mundo del espectáculo fueron salpicados por un grupo de estadounidenses que condenaron la presentación por ser “demasiado sexual” y mostrar “demasiados traseros”.

Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la artista moderó su imagen de cincuentona con cuerpo escultural con imágenes de su vida doméstica, acompañada de sus dos hijos Emme y Max, producto de su matrimonio con Marc Anthony, su prometido Alex Rodríguez y las dos hijas del exbeisbolista.

Sin embargo, la versión de diva sensual y hasta sexual de López volvió a primer plano hace cuatro semanas, cuando se publicó el vídeo de “Pa ti/ Lonely”, las dos canciones conectadas que canta con el artista colombiano Maluma.

Los temas marcarían el inicio de la promoción de “Marry Me”, la nueva comedia romántica de López, en la que comparte roles estelares con Owen Wilson, con la participación especial de Maluma.

Join me for a virtual Thanksgiving dance party ON Instagram Live TONIGHT at 11:45 pm EST! We’re celebrating the world premiere of #InTheMorning. There will be surprise #TurkeyEggs! Bring the whole fam! ✨🍁🦃✨ pic.twitter.com/Bx7U2XBdcF