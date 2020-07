Jessi Uribe no ha parado de ser tendencia en las redes sociales debido a la reciente interacción que tuvo con sus seguidores donde les habló acerca de su relación con Paola Jara y lo enamorado que se sentía de ella.

No obstante, el artista popular fue entrevistado por Noticias RCN donde se sinceró y habló de la actual pareja que tiene su aún esposa, Sandra Barrios.

“Ya todos lo saben, y por si no lo saben, mi ex ya tiene su pareja, está feliz con él. O sea, ya, ella está feliz; yo estoy feliz; mis hijos están felices, porque tienen a su papá y a su mamá; y se acabó”, expresó Jessi.

Luego, el intérprete de ‘La culpa’ aseguró que su separación era lo mejor para los dos.

“Sería muy egoísta de mi parte estar con una persona por los hijos. Sería muy injusto estar en una casa con una persona, todos los días de la vida, por mis hijos. A mis hijos los amo, no los voy abandonar, pero no puedo arriesgar mi felicidad y la de ella (Sandra)”, explicó.

Asimismo, expresó que siempre ha sido muy atacado por supuestamente abandonar a sus hijos, pero que eso no es así.

“Yo no abandoné a mis hijos, no los he abandonado, respondo por ellos, siempre (…) pregúntenle a Sandra si respondo o no por mis hijos, pregúntenles a mis hijos si me aman o no”, aseguró.

Por último, el santanderano aprovechó la entrevista para afirmar que se siente tranquilo con su nueva vida, ya que tiene a Dios en su corazón.

Aquí la entrevista completa.