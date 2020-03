Jessi Uribe se refiere a la "oportunidad" que se está dando con Paola Jara

“Realmente ya no me importa, pienso es en ella, en mi ex y en mis hijos, que lo es lo que me importa. A mí que me digan lo que quieran, que me ataquen como quieran, no me importa; yo sé lo que soy y la gente que está conmigo sabe lo que soy y a mí eso no me ofende para nada, yo soy feliz”, afirmó Uribe.

De igual forma, en medio de toda la controversia que se armó con respecto a su romance, el colombiano aseguró que no había confirmado su noviazgo con la artista porque buscaban evitar centrarse en el ojo de noticias y temas de conversación. Sin embargo, debido a las pruebas, contenido y ataques, los dos decidieron ya sacarlo a la luz y acabar con este mar de especulaciones.

“Sé que hice cosas que nunca debí haber hecho, expuse a mi familia y he tratado de protegerlos y por eso eliminé todas las fotos de mi Instagram y empezar de nuevo”, puntualizó Jessi sobre la transformación que le dio a su cuenta oficial de la red social.

“Llega un punto en que uno se cansa de que estén hablando, de no poder salir a comprar un pan en la tienda o invitarla a cenar como lo hace cualquier persona. No poder hacer esos planes es muy horrible, es como si hubiéramos matado a alguien, fuéramos asesinos o ladrones o no sé qué. Realmente lo hicimos por eso y ya”, agregó sobre el silencio que guardó.

El próximo fin de semana ‘La Movida’ revelará verdaderos detalles de esta relación tan comentada, pues Jessi afirmó que hablaba por primera vez en el programa sobre sus sentimientos y experiencias en este momento, debido al buen trato que había recibido de su parte.