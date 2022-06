Jessica Cediel confesó que hace tiempo no tiene relaciones tras rumores por embarazo

La presentadora Jessica Cediel generó preocupación entre sus seguidores debido a que tuvo que ir a urgencias por una hemorragia nasal.

A través de sus redes sociales le pregunto a sus seguidores que si le podían recomendar algún remedio para la náuseas y ganas de vomitar.

Le puede interesar: Separación de Shakira: La razón por la que dicen que Henry Cavill le coquetea a la colombiana

Además, recientemente en las historias dijo que “desde la semana pasada me ha dado un rebote impresionante, después de que como (sonido de vómito) me dan ganas de vomitar, me toca salir corriendo y meterme algo dulce a la boquita”.

Y aclaró: “Antes de que empiecen con la güe>*#@¿@ y el chisme, no es embarazo. Yo hace mucho no tengo sexo... Entonces, por ese lado no es”.