Una vez más la presentadora Jessica Cediel es noticia en redes sociales. Esta vez por la cancelación de su compromiso con el deportista Mack Roesch, con quien anunció su boda en diciembre de 2019.

Cediel, a través de historias en su cuenta de Instagram, confirmó que se encuentra soltera y sin compromisos. “Normalmente no hago este tipo de publicaciones, pero debido a las preguntas de ustedes hoy quiero dejar claro que desde hace más de un mes estoy soltera y sin ninguna clase de compromisos”, publicó.

La también modelo señaló que de esta forma cierra su vida sentimental al público. “Soy consciente de que últimamente abrí la puerta de mi privacidad sentimental, pero después de aclarar este último capítulo queda cerrada”, escribió en otra historia.

La presentadora indicó que ella no se queda con los anillos de compromiso, sino que los devuelve por “voluntad propia”. “No me interesa tener algo que no significa nada para mí”, afirmó.

Si bien no contó las razones por las que terminó con el estadounidense, Cediel dejó claro que quiere estar lejos de las personas que solo que quieren sacar provecho de su “nombre, carrera o posición social. Tristemente hay gente así y familias así”.