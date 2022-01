Jessica Cediel le respondió a las "viejas" que la critican por baile en pantys

Jessica Cediel se ha convertido en blanco de distintas críticas y comentarios en redes sociales debido a los contenidos que publica en sus cuentas personales. La modelo ha desatado toda clase de reacciones de los curiosos, quienes hablan de su vida íntima, los compromisos que ha tenido y los momentos sensuales que suele plasmar.

Recientemente, la presentadora de entretenimiento fue criticada en Instagram tras utilizar su cuenta oficial para subir un inesperado video en el que aparece bailando con su gato mientras luce una pequeña lencería negra y un top del mismo tono.

Cediel, en medio de la emoción por subir este clip junto a Jupiter, nombre del felino, se percató de los comentarios que estaba recibiendo de algunas mujeres, por lo que no se quedó callada y arremetió contra ellas. La celebridad no dudó en defenderse y enviar unas palabras en las que aseguraba que estas personas eran unas envidiosas.

“Hoy Júpiter no quiso bailar! Pero esto fue lo que logramos. Lo amo”, escribió en el pie de foto del post, donde reúne más de 187.558 likes de sus seguidores.

En las historias de su perfil, Jessica aseguró que no entendía por qué había “viejas” tan envidiosas por el tipo de videos que compartía, ya que ella era libre y disfrutaba de lo que tenía actualmente en su vida.

“Yo no entiendo por qué hay viejas tan envidiosas. Dicen que no es envidia, pero yo sí lo veo así. Por ejemplo: ‘ay no, que qué necesidad hay de mostrar el calzón, que la vaina’, pero yo no hago nada que no haga otra persona del mundo o de la farándula”, indicó la colombiana, agregando que por el contrario ella apoyaba a quienes aparecían así y se divertían en redes sociales.

“No estoy haciendo nada malo, si todavía mi Dios me da las condiciones para levantarme y hacerlo así y soy feliz, pues, ¿cuál es el problema?”, puntualizó Cediel, pidiendo tolerancia por los demás e invitando a más de uno que la dejara de seguir si no estaba de acuerdo con su contenido.