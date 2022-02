Jessica Cediel le respondió a seguidor que la criticó por "usar la misma ropa"

La presentadora y modelo Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores con la respuesta que le dio a uno de ellos, quien le indicó que parece una mujer muy sencilla y le preguntó por su forma de vestir.

“Siempre se le ve la misma ropa”, escribió el usuario.

Jessica Cediel aceptó no compra mucha ropa porque tiene otras cosas más importantes.

“Tengo otras obligaciones que para mí son más importantes que comprar ropa, si tuviera mucha plata, seguramente compraría mucha ropa”, expresó

Aseguró que el presupuesto lo destina para otras cosas en este momento de su vida.

“Perdonarán si me ven siempre con la misma ropa, pero yo soy así; como que yo prefiero comprar buena comida, comprarme vitaminas, buenas cremas para la cara, esas cosas que son inversión para el cuerpo, porque el cuerpo esta con uno siempre”, agregó.

Añadió también que no se imaginó que la gente se diera cuenta de eso, así mismo dijo que le gusta comprar ropa cuando puede y si no, no tiene ningún problema con repetir su vestuario.

Jessica Cediel ha cautivado a sus seguidores por su talento como presentadora, su belleza y la espontaneidad con la que se muestra en redes sociales.

"Es súper sencilla y es una gran mujer no quiere aparentar", "a eso se le llama prioridades 👏", escriben algunos usuarios.