Jessica Cediel ha sido protagonista de distintas noticias en redes sociales, debido a distintas publicaciones o detalles que revela de su vida personal. La presentadora ha captado la atención de los curiosos al responder preguntas picantes sobre su vida, su profesión y sobre las relaciones sentimentales que ha sostenido antes.

Recientemente, la modelo fue centro de comentarios en las plataformas digitales luego de publicar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde comentaba cambios en su cuerpo, productos de un secreto que contaría más adelante.

Cediel indicó que su busto había tenido un aumento considerable de tamaño, fruto de un proceso que llevó días atrás. La colombiana puntualizó en que revelará el secreto por el cual sus senos estaban más grandes, según se percató, detallando que fue un regalo que se dio como mujer.

“Estoy súper teto…, o sea, tengo las tet… como una ubre, literal. Es efecto de algo que les voy a compartir esta semana, de algo hermoso, de las cosas más lindas que uno se regala en la vida como mujer”, afirmó la celebridad en el video, donde mostró un profundo escote.

“Esta semana les voy a compartir toda la experiencia, no se van a quedar así, pero mientras tanto, bien. Igual son para mí, no hay nadie que las pueda disfrutar. No sé, comentario estúpido”, agregó la modelo en el post, haciendo énfasis en el tiempo que lleva soltera, sin arrocitos en bajo o algún tipo de romance.