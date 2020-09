Jessica Cediel respondió a las críticas que recibió por mostrar de más

Jessica Cediel ha estado en el ojo del huracán debido a las fuertes críticas que ha recibido por mostrar de más, pues muchos de los internautas no entienden la necesidad de la modelo de estar mostrando su abdomen.



La presentadora no pasó por alto los comentarios y decidió dejarles un contundente mensaje a todos aquellos que la estaban atacando en su cuenta oficial de Instagram.

“No entiendo porque hay gente tan boba, es que esa es la palabra (…) Yo ayer monté un video mostrando mis abdominales con toda la intención de la vida porque quiero, puedo y no me da miedo, es mi cuenta, tengo el abdomen así, me siento orgullosa de ello”, respondió un poco indignada.

Asimismo, expresó que no ve el problema de mostrarlo en sus redes sociales. “No estoy haciendo algo que no haga otra persona que se sienta orgullosa de su figura. Si yo me sentí orgullosa ayer de mi abdomen y lo quise mostrar. No sé cuál es el problema”, añadió.

Por último, les recomendó abstenerse de comentar cosas tan vacías, pero no sin antes aclarar que no lo decía por todos sus seguidores.

Sin embargo, las personas no dudaron en volver a atacarla. “Ridícula ya no encuentra cómo hacer para llamar la atención”, “Está bien que lo haga, pero siempre lo mismo que pereza”, “Esa Jessica es muy inmadura se la pasa predicando y no aplica en su vida lo que tanto habla... pobre chica”, “En serio que pereza esta vieja, casi con 40 años y tan inmadura la pobre”, “Ya está muy vieja para esas cosas, parece una adolescente”, fueron algunos de los mensajes que recibió.