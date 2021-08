Jessica Cediel se defiende de las acusaciones por maltrato animal

Es por eso que a través de sus historias, Jessica se tomó el tiempo de aclarar a los críticos que los animales del acuario se encontraban en óptimas condiciones y dejó en claro que es defensora de los animales.

“Ahora me juzgan de maltrato animal cuando ni siquiera conocen mi vida, ni lo que he hecho por los animales o tampoco mi relación con estos desde que yo era pequeña (…) No tengo por qué salir a aclarar pero lo voy a hacer porque quiero. Yo fui a este lugar y hablé con los especialistas en el tema, quienes me explicaron que cuando este tipo de delfines están acostumbrados a los cuidados del ser humano es mejor tenerlos allí, porque cuando salen al mar son presa fácil por su inocencia", expresó Cediel.

Finalmente, la presentadora también expresó que incluso le desearon la muerte, por lo que invitó a los usuarios a la reflexionar sobre el tema.

“Me aterró de verdad encontrar mensajes en donde me desean la muerte, ¿hasta dónde son capaces de llegar con la maldad de corazón?”, comentó.

“Cada quien puede pensar lo que quiera, respetable, pero entonces en dónde quedan las cabalgatas, la humanización de los perros y gatos, las aves reducidas a jaulas, los peces en peceras pequeñas”, concluyó.