Jessica Cediel y Mateo Carvajal revelan sus conversaciones privadas

El posible romance entre Jessica Cediel y Mateo Carvajal ha sido uno de los temas que más ha despertado curiosidad entre sus seguidores de las redes sociales, después de que los dos tuvieran una romántica cita y entre chiste y chanza, se lanzaran uno que otro piropo.

Aunque la situación entre los dos famosos parecía ser algo del pasado, en sus más recientes publicaciones demostraron que aún mantienen mucha cercanía y hasta se atrevieron a revelar algunas de sus conversaciones privadas, con respecto a un tema íntimo de Jessica.

Todo se dio por una serie que la presentadora empezó a recomendarles a sus seguidores de Netflix llamada 'Sex/Life', con la que confesó que hace mucho tiempo no está con un hombre y tiene ganas de romper con su racha de soltera.

“Familia, les voy a compartir algo porque yo no escondo nada. Ustedes saben que les he estado hablando de toda la historia de ‘Sex/Life’ y de todo este verano que tengo (falta de sexo), y me acaba de replicar el ‘pato’ para decirme que si yo necesitaba algo él estaba a la orden (...) Y ese es el problema de Mateo, que en privado dice una cosa y en público hace otra o por qué creen que le digo el ‘pato’”, dijo Cediel, refiriéndose a la respuesta del deportista sobre su recomendación.