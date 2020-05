¿Jhon Alex Castaño agresivo? Exnovia habla del cantante

Verónica Jiménez Flórez se convirtió en tendencia en las redes sociales al confesar en medio de esta cuarentena las razones por las que terminó con el cantante popular Jhon Alex Castaño, con quien mantuvo una relación de tres años.

“Nos dejamos en diciembre, duramos tres años, este tiempo fue espectacular porque logré entender el mundo, logré entender lo que él era, todo lo que había a su alrededor y me dejó grandes enseñanzas”, expresó.

Verónica, entre más entraba en confianza con sus seguidores a través de su En Vivo, les terminó revelando por primera vez los detalles del porqué se terminó su relación, asegurando que uno de los motivos fue que la exesposa de ‘El Rey del Chupe’ les hizo la vida imposible.

“Patricia nunca dejó que conociera a sus hijas porque lo amenazaba diciéndole que si me las presentaba no lo dejaba volver a ver a sus pequeñas, entonces obviamente prima sus hijas que una relación, eso es lógico, por eso no se discutía”, confesó.

La abogada continuó hablando de que Patricia, la mamá de sus hijas, nunca los dejó en paz, que siempre los estuvo molestando y montando cizaña. Además, que no entendía el porqué si ella tuvo novio primero.

Jiménez también contó que Jhon Alex fue agresivo con ella y esto también motivó que acabaran la relación.

“Jhon Alex fue agresivo y la verdad yo con eso no voy. Tocó dejarlo a las malas y sin querer porque aún se le quiere mucho (…) igualmente solo han pasado cuatro meses de nuestra separación”, añadió.

Por último, confesó cuáles canciones le ha dedicado “‘La celosa’, ‘Lo que quiero yo’, ‘Déjame robarte el corazón’ y su último sencillo que no me lo esperaba llamado ‘Borracho te llamo’”.