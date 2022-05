Jhon Alex Castaño cuenta su drama tras hacerse una cirugía estética

Varios artistas han querido darse sus gusticos y han recurrido a los quirófanos para arreglar ciertas cositas de su aspecto físico, para deslumbrar en la industria del entretenimiento. Este es el caso del rey del chupe.

Jhon Alex Castaño se sometió a una marcación de abdomen, pero la falta de ejercicio y no tomar una dieta equilibrada le hizo perder plata, tiempo y sobre todo la figura.

El paisa volvió a ser noticia porque recientemente subió una historia a sus redes sociales comentando cómo estaba de salud y darle un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Según dio a conocer el cantante de música popular, se vio afectado de salud y aunque no dio mayores detalles de lo que tenía dijo, “familia, estoy feliz, me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando gloria a dios”.

El intérprete de ‘Amanecí contento’ sostuvo que lo mejor que le puede pasar a una persona es tener salud para trabajar por eso expresó que, “estoy mamado, gloria a dios porque me ha dado salud y lo estoy aprovechando y estoy preparando todo porque nos vemos este fin de semana en USA”, al mismo tiempo mostró en sus historias una canción inspirada en la mujer al mejor estilo de la trova.