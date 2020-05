Jhon Alex Castaño es uno de los cantantes de música popular más influyentes del momento. Es tal su éxito que se robó el corazón de los colombianos con temas como ‘Amigos con Derechos’, ‘Sin Sentimientos’, ‘Ya no quiero verte’, entre otros.

El artista, en medio de la cuarentena, decidió sorprender a sus seguidores con un radical cambio de look en el que pintó su cabello en un tono rosa platinado. Su nueva apariencia generó todo tipo de comentarios.

Sin embargo, este nuevo estilo parece que tampoco fue del agrado para el cantante, ya que solo se lo dejó por siete días.

Lo que Jhon Alex no se imaginó es que volver al tono negro de su cabello le iba a doler tanto, pues no se percató y se manchó toda su frente. Además, tuvo que pedir ayudar para tratar de quitar la pintura.

En el video se ve como una mujer utiliza una esponja de cocina para restregarle fuertemente su frente, mientras el artista se quejaba por el ardor.

“Bueno ya me está ardiendo la frente horrible con todos sus consejos (…) ya me va a salir es sangre. Yo creo que me va a quedar roja por el sangrero”, expresó en medio de su dolor.

Los internautas no pasaron por alto el doloroso momento y se burlando del descuido del artista.

“Antes de tinturar el cabello hay que aplicar aceite de almendras en donde puede llegar a manchar el tinte o gel fijador”, “Por eso es mejor en manos expertas que risa”, “Alcohol en un algodón y te vas limpiando hasta que la mancha de tinte disminuya o vaya desapareciendo al frotarlo varias veces seguido”, fueron algunos de los mensajes que recibió.