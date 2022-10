Joven colombiana anuncia que no volverá a escuchar reguetón y se vuelve viral

“Es por eso que con el reguetón no más. Yo me valoro, me respeto y no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”, concluye la joven.

Muchos internautas en TikTok respaldaron la decisión que tomó la mujer. Además, están de acuerdo con que las letras del reggaetón son denigrantes.