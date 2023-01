Joven conocida como 'Demonio de Tasmania' reaparece con duro mensaje "Soy bonita, ñera y qué"

A través de su cuenta de TikTok envió un mensaje a quienes la grabaron mientras discutía con su pareja. Aseguró que estaba muy concentrada en la discusión y no se dio cuenta de que la estaban grabando.

"Yo hago este video porque no faltan los sapos, los metidos. A ver si son capaces de grabarse en una pelea entre ellos mismos. Este video fue grabado por unos sujetos que pasaron mientras que yo estaba peleando con mi pareja. No sean metidos, vaya pelee con su hpta mujer o con su hermano, ¿cuánto le pagan por renacuajo papi?", expresó.

Así mismo, dejó en claro que le molestó que fuera captada en video y hasta lanzó una advertencia a los hombres que la grabaron en un momento de molestia con su pareja.

Sinceramente, agradezca que yo no me di de cuenta porque le fuera rompido los hptas vidrios del carro. En Facebook o en la vida real soy la misma mierda. Vivir o morir, pero conmigo se equivocó papi. Donde yo me hubiera dado cuenta, los vidrios de su carro y de su casa ya estuvieran rotos. No busque visajes que no debe. Este video lo hago no es para amenazar, es una advertencia ¡Imbécil!.