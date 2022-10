Joven ganó $10 mil millones en la lotería, pero dice que ha sido una pesadilla ¿Qué pasó?

Muchas personas que son aficionadas a jugar la lotería sueñan con el día en el que su boleto sea el ganador y así hacerse acreedores de una millonaria suma de dinero de un día para otro y así pasar de una vida común y corriente, a una de lujos y excentricidades tal y como se ve en las películas.

Le puede interesar: Es millonario y no lo sabe: Sujeto ganó más de $5 billones en la lotería y no los ha reclamado

Sin embargo, esta semana se viralizó el caso de un sujeto que empezó viviendo un sueño tras ganar la lotería, pero ahora está arrepentido y ha llegado a decir que hubiera deseado no ser el afortunado ganador.

El curioso caso

El protagonista de esta historia es Anoop Babu, un conductor de 30 años que trabajaba en Kerala (India) quien hace poco ganó 250 millones de rupias, una cantidad que equivale a 3 millones de dólares lo que supera la cifra de $10.000 millones.

No obstante, Anoop cuenta que desde que ganó el premio su vida no cambió para mejorar, sino por el contrario, empeoró. Según relata, cuando se conoció que él era el ganador de la lotería comenzó a recibir cientos de llamadas de familiares, conocidos e incluso extraños para pedirle dinero.

"He perdido toda mi tranquilidad y ahora no puedo estar en mi propia casa porque estoy asediado por personas que vienen a pedirme que resuelva sus necesidades porque gané el premio (...) He perdido la tranquilidad que disfrutaba hasta que gané el premio", dijo el 'desafortunado' ganador a la BBC.

El desespero del conductor es tal, que ha dicho estar arrepentido de ganar la millonaria suma de dinero: "Desearía no haberlo ganado. Disfruté mi victoria durante un día o dos pero ahora esto se ha convertido en una amenaza y no puedo salir porque la gente me persigue para pedirme ayuda".

Le puede interesar: Premonición: Hombre ganó la lotería tras soñar con el tiquete ganador

Asimismo, cuenta que su hijo ha estado enfermo, pero no ha podido llevarlo al hospital porque cada vez que sale de casa es acechado y acosado: "Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga".