Joven hizo peligroso reto de TikTok y terminó en el hospital ¿Qué le pasó?

TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, sus videos cortos son cautivadores y los usuarios pueden pasar horas en la aplicación sin siquiera percatarse del tiempo que se han sumergido en el celular. También es el lugar perfecto para que los retos de internet se hagan virales.

Los retos en redes sociales se hacen virales rápidamente y muchos jóvenes y niños se miden a seguir algunas de las gracias que ven en internet. Sin embargo, muchos de estos 'challenge’ ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Así le ocurrió a Michelle Fairburn, , una joven que en TikTok encontró el reto 75 Had, que se viralizó en la red social gracias a los videos de su creador, Andy Frisella, quien explica que este 'challenge' consiste en alcanzar un bienestar físico y mental.

Hay que cumplir una dieta específica, no beber alcohol, no consumir alimentos "trampa", entrenar dos veces al día por 45 minutos, beber 4 litros de agua, bañarse con agua fría en 5 minutos y leer 10 páginas de un libro de superación al día. Además, completa el reto tomándose una foto cada día para poner en evidencia el progreso.

La joven estadounidense vio el reto y quiso seguir las indicaciones del 75 Hard, pues quería probarse a sí misma, pero jamás imaginó que las reglas de un reto fit, que parecían tan inofensivas, le fueran a causar algún daño en su salud.

En un video contó que solo pudo mantener este reto por unos días, pero su cuerpo no resistió más, explicó que había comenzado con el 'challenge' para desintoxicar su cuerpo y fortalecer su mente. Claramente no logró su objetivo. “Creo que tengo intoxicación por agua y no me siento nada bien”, dijo en uno de sus videos.

Contó que el hábito que estaba adquiriendo causó que se le disminuyera el apetito y que sus ganas de ir al baño aumentaran, esto último se fue agravando hasta que tuvo que visitar el hospital, cuando la revisaron encontraron que tenía una grave deficiencia de sodio por tomar más de 3 litros de agua al día.

"Una lección importante es siempre escuchar a tu cuerpo", dijo en su video.

Tomó tanta agua por 12 días, que fue un exceso de agua para el cuerpo, pues sobrepasaba los niveles saludables. Esto causó una intoxicación en Michelle, que en realidad pudo convertirse en un asunto mortal.

Fue un acierto asistir al médico, pues si se hubiese demorado un poco más, el final habría sido otro.

A continuación uno de los videos en los que se ve a Michelle cumpliendo con el reto.