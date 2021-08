Joven influencer pierde sus cuentas con millones de seguidores por castigo de su mamá

Fernanda Rocha Kanner es la madre de Valentina, una influencer brasileña de 14 años, con más de dos millones de seguidores en sus cuentas de Instagram y Tik Tok.

"El cariño que tienen por ella es lo más lindo, pero no me parece saludable ni para un adulto mucho menos en una adolescente en proceso de descubrimiento", aseguró Fernanda Rocha Kanner. Esta fue una de las razones por la que la celebridad brasileña decidió cerrar las redes sociales de su hija.

La celebridad brasileña ha recibido tanto aplausos como críticas luego de anunciar la decisión y dejó claro que sobretodo lo hacia por la salud mental de su hija.

"En sus redes había decenas de clubes de fans, todo muy dulce, pero también dañino para cualquier adolescente. No quiero que crezca creyendo que es ese personaje. Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos el rebaño se diluyen en el proceso y acabamos siendo uno más del montón", escribió Fernanda Rocha en su Instagram.

Además, la madre de Valentina contó que la cantidad de odio y de malos comentarios que le hicieron fue bastante, la tildaron de envidiosa, narcisista y de haber dañado los sueños de su hija, pero afirma que eso es lo que menos le importa en este momento.

En una entrevista a los medios locales, Fernanda Rocha dijo: “Ya es bastante difícil descubrir quién eres a los 14 años. Cuando tienes casi 2 millones que no has visto en tu vida y creen que te conocen, es aún más peligroso. Es más fácil perder el rumbo”.

Finalmente, la niña habló con medios locales acerca de la decisión de su madre: "Obviamente no estaba muy feliz. Me enojé bastante". Dijo que no está segura de si regresará a las redes sociales, pero por el momento va a permanecer con sus cuentas canceladas.