Joven queda anonada al enterarse que en España hablan español: “pensé que hablaban como canadienses”

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales favoritas para jóvenes y adultos que comparten algunos momentos curiosos que ocurren en el día a día y se llevan cientos de reacciones.

Uno de los más recientes tuvo que ver con una mujer que estaba siendo entrevistada, pero su respuesta fue muy curiosa, pues pensó que en España se hablaba un idioma diferente al español.

El hecho ocurrió en alguna región mexicana, cuando la presentadora española, Paloma Ferre, se encontraba realizando algunas entrevistas para el programa 'Madrileños por el mundo’, en el que se muestran los lugares más importantes de cada país.

Durante la entrevista que estaba haciendo la periodista, le pregunta a la mujer mexicana si el lugar en el que ella estaba sentada era su casa, a lo que ella dice que sí. Pero hubo un hecho que llamó la atención de la entrevistada. El acento de la mujer la dejó atónita.

"Oh y ¿hablas español?”, dice la mexicana, a lo que la presentadora dice, "claro, en España se habla español”.

Ante esto la joven mexicana dice que pensaba que hablaban otro idioma diferente. "Yo pensé que hablabas como los canadienses, diferente, no creí que hablaran bien el español", comenta sorprendida.

“¡No me lo creo! ¿De verdad? En serio, ¿Me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿Creías que los españoles hablábamos en inglés o francés?”, dice Ferre.

El video ya cuenta con 1.8 millones de vistas y decenas de comentarios de los internautas que quedaron sorprendidos con lo sucedido y dejaron algunos mensajes divertidos burlándose por lo sucedido.

"Relacionar España-español, ya para otro día"; "y la periodista le dice me entiendes al hablar? pura magia"; me sorprende que en Francia se hable francés", fueron algunos de los mensajes.