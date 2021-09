Es cierto que en redes sociales con frecuencia los usuarios se topan con todo tipo de contenido, que va desde el más útil hasta lo más gracioso. Sin embargo, algunas imágenes impactantes también se han llevado la atención del público.

Ese ha sido el caso de Ana Victoria, una dentista que en Twitter dejó en shock a muchos de sus seguidores por un video que publicó y que fue viral en la red social.

Le puede interesar: J Balvin estaría alistando su propia marca de "Guaro"

En su perfil, la joven publicó un video a blanco y negro (para cuidar un poco la sensibilidad) en el que se ve cómo lleva a cabo un procedimiento, sin ninguna ayuda y al parecer sin ningún tipo de anestesia, en el que empieza a extraer sus terceros molares, las también llamadas muelas del juicio o cordales.

Sí, ese procedimiento que de seguro ha dejado a muchos en la cama y que de seguro han calificado como traumático, para Ana Victoria fue tan sencillo que ni siquiera sangró o se le vio hacer algún gesto de molestia o dolor. La joven explicó que se extrajo el 18 usando "el 222 porque era el único forcep con el que podía ver mejor y agarrar bien el molar" y agregó que "no siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre".

Lea también:Mamá es criticada por método de crianza donde su hijo de 7 años aporta para pagar cuentas

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos pusieron en duda la veracidad de las imágenes por la tranquilidad de la mujer. Sin embargo, en los comentarios ella se ha mantenido en firme que todo fue real y acto seguido, publicó el video sin ningún filtro.