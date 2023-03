En la grabación que se hizo viral en TikTok en la cuenta @marinamese, la joven insiste en que se siente más segura cuando lleva en su bolso la barba y pasa a sacarla y usarla en ciertas ocasiones.

“Para los que no sabéis el porqué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, argumentó ella para explicar el porqué de su decisión.

Y agregó: “Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”.

Un poco más adelante en el video, ella decidió ponerse barba para mostrar a sus seguidores cómo luce cuando la utiliza e insistió en que nadie se le acerca así porque infunde “bastante miedo”.

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”, señaló la mujer.

Y añadió: “Si alguien me pone algo malo en los comentarios es porque me tenéis envidia. Eso es algo evidente”. Ella, luego de revelar su ‘estrategia’, ha recibido varios comentarios positivos de muchas mujeres que consideran que es un gran método de defensa.