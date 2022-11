Ha pasado poco tiempo desde que Lina Tejeiro y Juan Duque confirmaron que su relación llegó a su fin y aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su ruptura, cada uno de los famosos ha dejado ver que el noviazgo no terminó en buenas condiciones, pues desde sus orillas han enviado fuertes indirectas que los han convertido en tendencia.

Por su parte, Duque no ha parado con las indirectas a través de su cuenta de Twitter y esta vez, confirmó que su corazón no está del todo bien, pues citando su reciente presentación en Bogotá, confirmó que está entusado y que pudo desahogarse interpretando 'Hotline', una de sus recientes canciones.

Cabe resaltar que la letra de la canción es de despecho y se refiere a una persona que fue la culpable de que la relación se haya terminado.

"Eso me pasa por idealizar, por ponerme de huevón me pagaron mal. Y yo pa' cagarla tuve más de una oportunidad, ahora me emborracho y me esconden el celular porque ayer vi una historia que no quería ver, justo con el pirobo que nada que ver", dice parte de la letra de la canción que estaría dedicada a Lina Tejeiro.

Entretanto, Tejeiro se ha mantenido distante de las redes sociales y solo hasta este fin de semana se le vio en compañía de Greeicy Rendón, Mike Bahía, entre otras famosas durante el concierto de Bad Bunny, en donde se mostró sin pareja, confirmando así que estaría soltera.