Juanse Quintero cayó por una alcantarilla de un metro de profundidad

El actor y cantante, Juanse Quintero, recibió el año nuevo con una fuerte caída que le dejó un raspón en su pecho y un dolor que le molesta para levantarse o acostarse.

Lea aquí: Sin temor, Laura Barjum enseñó su celulitis

Por medio de sus historias en Instagram, el intérprete de 'Me trama' comentó que se cayó en una alcantarilla de un metro de profundidad a la vez que mostraba su herida. "... Afortunadamente no se me rompió la costilla, también me golpeé en las rodillas. No se me partió nada, pero la contusión es fuertísima", expresó.

Juanse Quintero ha estado en el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad trabajando en los campos de la actuación y la presentación. Algunas de sus telenovelas más destacadas son 'Francisco, el matemático', 'Tres milagros' e 'Isa TK+'.

También participó en el reality del Canal RCN, 'Soldados 1.0', estrenado en el año 2017 y del que también hicieron parte otras celebridades como la exreina de belleza Andrea Tovar, la actriz Lina Tejeiro, el cantante Orlando Liñán, el presentador Agmeth Escaf, entre otros.

Lea también: Vin Diesel podría lanzar nueva canción junto a Nacho

Sin embargo, durante los últimos años la celebridad colombiana de actualmente 32 años de edad se ha enfocado principalmente en la música. Entre las canciones que lanzó durante el 2020 se encuentran 'Como tú no hay dos', 'Más de ti' y 'Perdón amor amor'.

Y, no sobra decir que está casado con la actriz Johanna Fadul desde hace seis años aproximadamente.