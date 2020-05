Juliana Galvis Valdivieso es una reconocida actriz que se ha robado el corazón de los colombianos gracias a los diferentes personajes que ha interpretado. Actualmente se ha destacado con su papel de ‘Lola’ en la novela ‘Pa’ Quererte’ del canal RCN.

Ahora bien, en medio de la cuarentena se ha mostrado muy interactiva con sus seguidores y les ha compartido su día a día. Recientemente se convirtió en tendencia al dejar un mensaje en compañía de su hija para aquellas personas que están saliendo a la calle y no están respetando la medidas de prevención.

“Nosotras traemos un mensaje que creemos que es importante. Hoy salimos a montar bicicleta aprovechando que ahora los niños pueden salir media hora”, aclaró.

No obstante, su hija continuó: “Y tocaron a Ramón, su mascota. Entonces, les queremos decir que ahora no podemos tocar ni a la gente, ni a los perros”.

La actriz expresó que no lo decían por ser mala onda, ni antipáticas, solo que el distanciamiento social ahora es muy importante.

“Distanciamiento social también es no tocar a los perros, ni a los niños en su tiempo de salir, es mantener distancia y usar tapabocas. No quiero ser antipática, pero por favor... hoy me tocó llegar a “bañar” a Ramón en alcohol”, escribió.