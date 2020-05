Karol G confesó lo primero que hará cuando finalice la cuarentena

Karol G ha sido tendencia en las redes sociales debido a que el pasado fin de semana sorprendió a sus seguidores con un concierto En Vivo en medio de la cuarentena. La artista interpretó varios de sus hits musicales y aprovechó para responder algunas de las preguntas de sus espectadores.

Uno de los interrogantes que le hicieron a la paisa fue que cuál era la primera cosa que quería hacer cuando todo volviera a la normalidad.

“Primero quiero que las cosas vuelvan a la normalidad ¡o sea, por favor! Estoy extrañando mucho todo, extrañando mucho a mi familia que está en Colombia, a mis hermanas. Pero definitivamente he tenido dos meses para hacer una lista muy grande de infinitas cosas que quiero hacer”, expresó.

Sin embargo, Karol G confesó que en estas últimas semanas solo ha deseado estar en Ibiza.

“No he parado de hablar que de verdad quiero estar en Ibiza, con esta ropa que tengo puesta, tomándome los fresquitos y pasándola brutal. Me he dado cuenta que tengo muchas ganas de bailar, entonces ¿Qué quiero hacer? Ir a Ibiza y bailar un montón”, añadió.

Otra de las preguntas que respondió fue sobre la inspiración de ‘Follow’, el nuevo sencillo que grabó con Anuel AA.

“Es una canción que de verdad escribimos en los primeros días de cuarentena. Estábamos en casa haciendo música (…) y juntos hicimos ‘Follow’. Simplemente queríamos regalarle algo a nuestros seguidores de nosotros y con un video que demostrara que estábamos en casa, que nos estábamos cuidando, que estábamos todos empujando pa'l mismo lado”, aseguró.

Por último, reveló que súper poder quisiera tener.

“Creo que yo tendría el súper poder de devolver el tiempo. Hay algunas cosas que yo sabía que saldrían mal y que como me fui de frente a hacerlas. Entonces, creo que devolver el tiempo sería un súper poder y por favor que me den todos los poderes que tiene la mujer maravilla”, puntualizó.