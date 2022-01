Karol G dejó de ser gordita y lució como “portada de cuaderno”

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante Karol G, se ha convertido en una de las cantantes más influyentes en el género urbano, donde sus canciones han tocado muchas fibras entre sus seguidores. Lo que hace que la cantante paisa esté en la cima musical.

No obstante, la artista también suele deleitar a sus más de 45 millones de seguidores en Instagram, con diferentes publicaciones en las que suele mostrar cómo es la vida detrás de un artista, en sus tiempos libres y, además detalles de lo que son sus shows cuando se encuentra de gira.

Sin embargo, la cantante que interpreta temas como “200 copas”, “Tusa”, “A Ella”, entre otras, ha llamado la atención en las últimas horas con una serie de fotografías en las que ha dejado a más de una con la boca abierta, luego de mostrar que pasa algunos días de descanso, disfrutando en una piscina, y con el cabello mojado, luciendo un microscópico vestido de baño que adornan unos corazones, donde el diminuto escote, resalta su pecho.

Ante las imágenes que sin duda derrochan mucha sensualidad, hay una que llamó la atención y no pasó desapercibida por parte de los usuarios de redes sociales, y se trata de un libro, que al parecer estaría leyendo Karol G, algo que de inmediato dejó comentarios como “Ese libro es buenísimo”, “Lo he leído y me parece maravilloso”, y “Es bonito saber que los artistas se ilustren”, fueron los mensajes que además vienen acompañados de muchos elogios por su belleza y su escultural cuerpo; e inclusive muchas otras personas se atrevieron a mencionar a su expareja, el cantante puertorriqueño Anuel, diciendo que “como pudo dejar ir tremenda ‘bichota’.