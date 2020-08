Karol G hace divertida imitación de Kathe Ortiz para responder a sus críticos

Karol G ha estado en la mira de sus fanáticos desde que se rumoró que al parecer la bebecita estaba esperando un hijo de su prometido, Anuel AA.

La noticia tomó fuerza luego de que en los Premios Juventud se le pronunciara una notable pancita al recibir uno de los cinco galardones que recibió.

La paisa se mostró distante de las noticias e ignoró los comentarios. Sin embargo, sus nuevos looks hacían que las personas creyeran que estaba ocultado su embarazo, pues ahora usa ropa 2XL, como ella misma lo mencionó en una de sus recientes publicaciones.

“¡Que viva la ropa 2XL!”, escribió en su fotografía.



“La ropa para gordas”, le escribió una internauta. A lo que Karol sin tapujo le respondió: “¡No, linda! Ropa de nena que muestra lo que quiere y cuando quiere”.

Ante los constantes interrogantes que le hacían a la intérprete de ‘Ay, DiOs Mío!’ sobre su actual estado, decidió darle fin a los rumores con un divertido comunicado de prensa.

La artista tomó el audio de un video que se ha hecho muy famoso en redes sociales, de la influencer Kathe Ortiz, y le hizo 'lip sync': "En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma que coma (…) entonces yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos y si usted me llega a encontrar en la calle le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso (…)"

"Se van a callar, se van a guardar sus opiniones y comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo todos los días”, replicó en su cuenta de Instagram, mostrando la habilidad para sincronizar con la voz de Ortiz.

Además, acompañó el clip con un contundente mensaje: “A los de los Chismes, les evito la fatiga”.