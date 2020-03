Karol G responde a las críticas por su físico

Karol G sorprendió a sus seguidores esta semana al confesar emocionada que iba a cumplir un sueño que tenía desde hace varios años: por primera vez cantaría sola en el Antel Arena de la ciudad de Montevideo (Uruguay).

La cantante no dejó pasar por alto su histórico momento y compartió en su cuenta oficial de Instagram las fotos del concierto.

Cabe mencionar que la paisa dejó con la boca abierta al público tras lucir un body de manga larga tipo brasilera de color verde esmeralda, que acompañó con unas medias de malla color nude y unas botas de caña alta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los espectadores es que dejó al descubierto sus voluptuosos glúteos.

No obstante, lo que Karol no se imaginaba es que los internautas llenarían el álbum de polémicos comentarios con respecto a sus llamativas nalgas. Al respecto, la ‘bebecita’ no se aguantó y respondió.

“¿Qué te paso en la cola?”, fue uno de los numerosos interrogantes que le hicieron, a lo que la paisa respondió “que lo tengo bien grande”.

