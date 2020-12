Katherine Porto reveló que se peleó con otra actriz por un hombre

‘AutoStar’ se ha convertido en uno de los famosos formatos de las plataformas digitales en los que los fanáticos pueden conocer detalles e información de sus artistas favoritos. Aunque por la pandemia se detuvo el rodaje de algunos capítulos ‘paseando’ por la ciudad, Andrés Wilches retomó las entrevistas con sus invitados de lujo, bajo las medidas de bioseguridad.

En esta ocasión, la estrella invitada fue la actriz Katherine Porto, que no dudó en contar un poco de su trayectoria profesional y su vida personal. En medio del diálogo con el conductor y presentador de este video, se tocó el tema de la amistad que sostenía ella con la exactriz Johana Bahamón.

En medio de la sección del sombrero de preguntas, Katherine aprovechó para recordar una anécdota que vivió con su gran amiga cuando eran más jóvenes, y que involucraba una discusión que tuvieron.

“Eras muy amiga de Johana Bahamón, ¿es verdad que se pelearon?”, leyó en un papel que sacó al azar.

De acuerdo con lo que comentó la artista, este problema ocurrió hace varios años con la directora de la fundación ‘Acción Interna’, por un tema amoroso, pero las cosas se solucionaron tiempo después y actualmente disfrutan de una amistad muy “íntima” y sólida.

“Somos amigas, nos peleamos hace muchos años. Nos separamos, nos distanciamos, pero somos íntimas. Yo estaba en Los Ángeles cuando volvimos hablar, somos muy amigas”, indicó la actriz al interior del carro.

Según reveló Katherine, este problema interno que tuvieron fue por un hombre; además de que fue “terrible” y las llevó a distanciarse demasiado.

“Nos peleamos en ese momento por un chico, ¿pueden creer? Fue terrible. Yo me acuerdo que yo le decía: ‘A mi ese man no me importa, me importas tú’. Lo superamos, lo hablamos y volvimos a ser amigas. Son cosas que pasan cuando uno está muy chiquito”, relató la colombiana.

Porto contó que las cosas continuaron mejor y ella se convirtió en la madrina de Simón, hijo de Bahamón y Cabas.