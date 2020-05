La popular youtuber e influenciadora colombiana Kika Nieto anunció en un video de su canal de YouTube que abandona las redes sociales de forma indefinida. Y, aclaró que esta "no es una decisión en caliente", pues la lleva masticando durante varios meses.

"Voy a dejar las redes sociales no sin antes darles las gracias. Esta ha sido la experiencia más loca, bonita y edificadora... He aprendido mucho en todos los sentidos, he crecido, he tenido altos y bajos... Pero ha sido perfecta... No sé por cuánto tempo me voy, pero me prometí no regresar hasta que esté convencida de que mi seguridad y paz interior no depende en absoluto de la definición, percepción o comentarios que las personas tengan de mí", explicó.

Lea también: Ana de Armas publica primera foto con Ben Affleck, se hace oficial su noviazgo

Aclaró que los motivos por los que toma dicha decisión es porque precisamente "esa tranquilidad y paz interior se me fue. Tanto odio desmedido en las redes sociales me la quitó".

Posteriormente, hizo una reflexión sobre "el poder de las palabras" y lo mucho que un comentario negativo puede herir a una persona. Resaltó además que, "le ha subido mucho el volumen" a todas las opiniones malas que circulan sobre ella en las redes sociales y "le ha bajado el volumen a Dios, el único que en realidad sabe quién soy yo y cuál es mi propósito aquí".

Lea también: Actores de 'La casa de papel' se despiden de 'Nairobi con sentidas palabras

Sin embargo, y pese a su futura ausencia en las redes, Kika señaló que continuará activa en la cuneta de Instagram 'Hija del dueño', "que es para postear frases bonitas". Y que si en algún momento su pareja la invita a su canal, ella aparecerá porque "esto no se trata de esconderme".