Kimberly Reyes responde ante rumores sobre su matrimonio con Federico Severini

Kimberly Reyes ha estado ubicada en el centro de comentarios y noticias en redes sociales debido a rumores y especulaciones sobre su vida sentimental y la estabilidad de su matrimonio con el empresario Federico Severini. La celebridad ha evitado hablar del tema y ha evadido las interrogantes que recibe constantemente en estos espacios virtuales.

Aunque la artista logró salirse por los lados sobre esta situación personal de la que poco se sabía, recientemente el tema volvió a salir a la luz debido a la distancia que tiene la pareja en las plataformas digitales. Muchas preguntas y mensajes hicieron que Kimberly utilizara su cuenta oficial de Instagram para aclarar los rumores que había.

En primer lugar, Reyes indicó que era muy incómodo para ella lo que estaba pasando referente a su matrimonio, ya que muchas personas hacían juicios sin saber las cosas y argumentaban bajo lo que leían en otras partes.

“Fue realmente incómodo para mí ver cómo la gente lanza ciertos juicios y comentarios sin razón, sin tener argumentos para hacerlo”, publicó la celebridad colombiana en una historia de su perfil.

“Leí algo de alguien ‘señora usted que está allá en su casa’, la que dijo ‘nos comimos entero el matrimonio y ahora no nos va a dejar disfrutarnos el divorcio’. Señora, yo no me he separado, no me he divorciado, como toda pareja estamos en un proceso que nos corresponde a nosotros, que no lo conoce si nuestros amigos más cercanos (…) Es un tema que nos compete solo a nosotros y es algo normal en cualquier relación”, afirmó la colombiana tras recibir una ofensa de una seguidora.

Por otro lado, Kimberly aseguró que por ser una figura pública no tiene que aguantarse las críticas y especulaciones sobre su relación, ya que ha compartido detalles porque ha querido y no por obligación.

“Yo nunca mostré todo en mis redes sociales, eso es falso. Momentos de diversión y de estar en pareja. Jamás dije esto es perfecto, yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen sus cositas por tratar y trabajar, es apenas lógico y normal (…) Sí pido respeto porque aquí muestro lo que me interesa mostrar”, agregó a sus declaraciones.

“No hay chisme por contar, en el momento que se aclaren ciertas cosas y trabajemos en otras, sabrán”, puntualizó.