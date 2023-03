Kun Agüero encendió las alarmas en plena transmisión tras sufrir arritmia cardíaca

Kun Agüero sufrió una arritmia cardiaca en directo con Ibai

Una arritmia cardíaca -condición que genera un latido irregular del corazón- fue la causante de que el argentino se retirara de las canchas, en octubre del año 2021.

Aunque el futbolista recibió un tratamiento y está cuidando su salud, en un reciente streaming, con su amigo Ibai Llanos, el futbolista sufrió un ataque de arritmia cardíaca en vivo, por lo que tuvieron que cerrar el directo.

Todo empezó cuando Ibai se dio cuenta de que Agüero estaba tocándose el pecho y tenía una actitud extraña, ante esto, el creador de contenido le dijo, "¿Qué pasa tio?", a lo que el 'Kun' dijo, "creo que me agarró una mini-arritmia".Por esto, Ibai se asustó y le preguntó si querían ir al hospital.

"No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal",“mini arritmia”, dijo el exfutbolista.

Sin embargo, después de este suceso, Ibai decidió cerrar directo. Por ahora se desconoce el estado de salud del 'Kun' y que sucedió después.