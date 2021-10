Kunno, famoso tiktoker, exige a sus seguidores que lo vean como una celebridad

TikTok se convirtió en la plataforma digital del momento gracias a la diversidad de contenidos y herramientas que les proporciona a los usuarios cuando desean hacer creaciones o entretenerse un poco. Cada usuario le da su toque personal al perfil, llamando la atención de curiosos o interesados en compartir estos temas.

Este es el caso de Kunno, uno de los tiktokers más famosos de la plataforma, ya que reúne más de 23 millones de seguidores que disfrutan y consumen la variedad de publicaciones que realiza en su perfil. Con el paso del tiempo cautivó con su extravagante estilo, además de la fama que fue adquiriendo al relacionarse con celebridades mexicanas.

Sin embargo, recientemente, el joven se ubicó en el centro de la polémica luego de que le pidiera a sus fieles seguidores de redes sociales que no lo llamaran más ‘tiktoker’, sino artista. Estas palabras despertaron reacciones en los usuarios, pues no consideraban que ese término encajara con el perfil y trabajo que ha desarrollado Kunno.

Lea además: Lluvia de críticas a Luisa Fernanda W al ser presentada como una “exitosa cantante” en Miss Universe

De acuerdo con lo registrado en una entrevista del pasado 9 de octubre, el creador de contenido estuvo dialogando con el programa Alofoke, de República Dominicana, donde tocó distintos temas de su vida profesional y personal, haciendo énfasis en cómo se convirtió en una estrella de la era digital.

Cuando le preguntaron al joven cuál fue la manera o fórmula para llegar a la fama en redes sociales, él argumentó que “ya no se consideraba un tiktoker”.

“Yo voy a ser muy honesto. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo que soy, hoy en día soy una celebridad y un artista”, afirmó el mexicano.

No obstante, Kunno señaló que gran parte del éxito que adquirió en TikTok fue por reaccionar a sus seguidores con el famoso baile que hace, causando sensación porque nunca antes se había visto.

Le puede interesar: Christina Aguilera vuelve a cantar en español con 'Pa Mis Muchachas'

Estas palabras desataron opiniones como: “¿Celebridad? ¿Artista? Ay, por favor, apenas si unos cuantos en su casa lo conocen”, “¿Y eso a quién le importa? Porque le dan foco a las personas virales haciéndoles creer que son algo más que el meme del mes”, “Sigan dándole importancia a alguien insignificante, egocéntrico y sin talento”.