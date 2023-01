La 'abuela más sexy del mundo' está buscando pareja, pero con exigentes requisitos

La edad es solo un número, es una de las frases que más da la vuelta al mundo en estos años, pues la preocupación por la salud y tener un buen estado físico hace que muchas personas no aparenten los años que en realidad tienen. Uno de estos ejemplos es Gina Stewart, considerada 'la abuela más sexy del mundo'.

Uno de los hechos que llamó la atención fue que la mujer australiana, de 51 años, publicó en sus redes sociales un mensaje que se volvió viral en cuestión de segundo, pues confesó que está buscando amor y publicó una serie de características que desea en su próxima pareja.

La 'abuela', que tiene actualmente cuatro hijos y una nieta de 3 años, confesó a Daily Star, "Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”.

Gina dijo en la misma entrevista que ha recibido más 'hojas de vida' de personas jóvenes que de hombres de su misma edad. "El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, expresó.

De igual manera, Stewart es una estrella en la plataforma para adultos, OnlyFans, y cuenta con cientos de seguidores y más de 600 publicaciones, de igual manera también ha aparecido en Playboy y Maxim.