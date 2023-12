La aterradora historia que vivió trabajadora en El Dorado: había pasajeros fantasma

En Colombia es común que en diferentes regiones del país abunden diferentes historias paranormales que con el paso de los años toman más fuerza y causan terror en muchas personas. Y es que hasta en los lugares más concurridos, como el caso del Aeropuerto El Dorado, hay trabajadores que aseguran vivir una experiencia con algún ente del más allá.

Precisamente, en 'El Cartel de La Mega', se han dado a conocer diferentes historias que ocurren en diferentes lugares de Colombia. Una de las últimas fue una llamada que recibió Daniel Tres Palacios, donde se hablaba sobre un suceso en la que una trabajadora tuvo un encuentro paranormal con unos 'pasajeros fantasma'.

"Trabajé en el Aeropuerto El Dorado, allá asustan bastante. Un día me tocó ir a recibir un vuelo charter que llega siempre en la madrugada, un vuelo de San Andrés, y me llamaron a decirme que por favor le abra la puerta a unos pasajeros que se quedaron en la sala", empieza diciendo la trabajadora de El Dorado.

La mujer dijo en un inicio que ella fue a revisar quién estaba en la sala, pues pensaba que era una azafata de otro vuelo que acababa de llegar de San Andrés. Sin embargo, al llegar no encontró a nadie, esto la llevó a pensar que se trataba de una broma.

"Se acercó la chica de OPAIN y me dijo: 'oye, te estamos llamando desde hace rato para que por favor le abras las puertas a los pasajeros'. Le dije si quieres acompañarme y tú misma verificas", comentó la trabajadora de El Dorado.

Al llegar al lugar en el que supuestamente estaban los pasajeros, verificaron y se llevaron la aterradora sorpresa de que no había nadie, por lo que llamaron a la persona encargada de las cámaras para que revisara la información, pero la respuesta las dejó frías.

"El chico mandó la foto y de verdad se veían dos personas detrás de nosotras. Esa chica salió superasustada, temblaba, se puso pálida, se desmayó y me tocó llamar a sanidad para que la asistiera", concluyó.

Los internautas reaccionaron ante este escalofriante caso e indicaron que también han escuchado o vivido algún suceso paranormal. "Me consta trabajo allá y a mi me paso fue con una niña"; "si muy cierto yo trabaje allá y asustan en todo lado, pero en especial en los baños"; "trabajé en el aeropuerto El Dorado y una mañana a las 8 AM, estando en el pasillo de llegada nacional vimos una pasajera vestida de blanco con una cruz", fueron algunos de los mensajes de los internautas.