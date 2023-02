La conmovedora carta de mujer que tuvo que abandonar a su perrita: “Me siento muy inútil”

De igual manera, cuenta que Sofía no se encuentra muy bien de salud, por lo que debe tomar una cantidad de gotas cada 12 horas y otro medicamento que debe ser administrado vía oral, además de esto, debe recibir una dieta especial.

"Perdón, hace tres meses que no puedo comprarle la medicación a Sofía. Me siento muy frustrada e inútil. Sofí tiene 13 años, es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo desde hace seis meses y no puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Después, lo proceso, porque le cuesta masticar”, cuenta en la carta.

La mujer se había encontrado a la perrita un 24 de diciembre en la ciudad de Argentina y desde el momento en que la vio la lleno de amor y le enseñó a no morder, ni a tener miedo.

En la actualidad, Sofía se encuentra en un refugio y por medio de redes sociales están intentando localizar a la mamá de la hermosa perrita.