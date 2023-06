Los ataques de tiburón en aguas de Estados Unidos han dejado estupefactos a muchos internautas que han replicado un video en el que quedó captado el momento justo cuando un joven decide lavarse las manos en el agua, pero termina siendo mordido y arrastrado por un tiburón.

Los hechos sucedieron en el parque nacional de Everglades, en Florida (EE. UU.), cuando el tiburón estaba oculto en el agua y decide morder al pescador de manera intempestiva, el que hace que el hombre termine en el agua.

En las imágenes se puede ver cuando el hombre trata de subir al bote de manera frenética, mientras sus amigos gritan ¡tráelo! ¡Consíguelo!

Asimismo, se puede ver la mancha de sangre que quedó en el bote de la fuerte mordida mientras el hombre lucha por subir.

Tras este incidente, los guardaparques llegaron al lugar para atender al joven que, posteriormente, fue trasladado en un helicóptero por los bomberos de Miami-Dade.

"No pondría las manos allí", se escucha en el video de una persona fuera de cámara, pero el sujeto no hace caso y responde “Ah, dos segundos no harán nada".

Michael Russo, quien fue el que capturó la dramática escena, escribió en redes sociales que su amigo "fue llevado de regreso al muelle y los guardaparques fueron un salvavidas (literalmente)".

"Fue trasladado en avión al hospital y está en la mejor atención posible", agregó.

En el video se puede leer un mensaje relevante en el que destaca los riesgos potenciales de no cumplir con las reglas, teniendo en cuenta la interacción con la vida silvestre.

"Hoy fue uno de los días más aterradores en el agua que he tenido. Después de soltar un róbalo, Nick se lavó las manos en el agua e inmediatamente fue mordido por un gran tiburón [limón]".

Russo destaco que "los tiburones no son una broma en los Everglades y las advertencias sobre mantener las manos fuera del agua no son una exageración".

Resaltó también: "Por favor, tomen esto como una lección y mantengan sus manos fuera del agua porque esto podría haberse evitado".