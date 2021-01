"La gente no se imagina todo lo que yo trago": Jessica Cediel presume su delgadez

Jessica Cediel ha sido centro de comentarios en redes sociales por diferentes razones ligadas a su vida personal, entre las cuales se destaca el problema con biopolímeros que tuvo en sus glúteos, los líos sentimentales con sus exparejas y los cambios que ha tenido en su cuerpo desde hace varios años.

Recientemente, la presentadora llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram luego de pronunciarse sobre algunos comentarios y críticas que recibe en estas plataformas sobre su cuerpo y los cambios que ha tenido con el pasar del tiempo.

A través de las historias de su perfil, Cediel aprovechó para responder a aquellos que últimamente le han enviado mensajes refiriéndose a lo “delgada” que está, y, aunque le parece chistoso, considera que es un error que comete la gente constantemente al juzgar las situaciones del otro sin saber realmente cómo son.

Lea además: Chichila Navia dejó a la vista cómo quedó su piel tras perder casi 30 kilos

Según manifestó la celebridad, en estas palabras que le envían, las personas suelen criticarla por tener “la cara chupada”, “acabársele la cola” y ya no tener las mismas piernas, pero desconocen el problema que ella vive al bajarse de peso con mucha facilidad y no poderlo recuperar constantemente.

“Yo afortunada o infortunadamente bajo muy rápido de peso, no saben lo que me cuesta subir de peso y ganar masa muscular. La gente no se imagina todo lo que yo trago, no se imagina que cuando medio entreno, entreno para ganar músculo”, afirmó Jessica.

La modelo enfatizó en que más allá de su peso, lo que más disfruta en este momento es amar su cuerpo tal y como es. Cediel aseguró que se desnuda frente al espejo y le encanta lo que ve, mostrando un gusto por lo que tiene y es actualmente.

Lea además: Mateo Carvajal cautivó con tierno video de su hijo moviéndose al ritmo de Gorillaz

Entre sus anécdotas para tocar este tema, la colombiana recordó una ocasión en la que una mujer le dijo en público que en persona parecía “una niña de 13 años”, por lo que lo tomó como un cumplido.

Por último, pidió respeto por el proceso personal que lleva cada persona en su vida y así evitar comentar o jugar sin conocer la raíz de las cosas.