La hija de Natalia París sorprende con un talento que pocos le conocían

Aunque son pocas las apariciones que Mariana Correa suele hacer en sus redes sociales, esta vez se llevó todos los aplausos por el talento que demostró tener para la música.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Natalia París se tomó el tiempo para cantar algunas canciones que le iban proponiendo sus seguidores. Para sorpresa de muchos, alcanzó difíciles notas y con su voz logró cautivar a cientos de internautas al ritmo de los mejores éxitos de Adele.

La única hija de Natalia París interpretó canciones como ‘Hello’, éxito que Adele lanzó en el año 2015 y otras canciones de la misma artista como ‘Someone like you’ (2011), ‘Set fire to the rain’ (2011) y ‘All I Ask’ (2015).

Además del buen manejo que tiene con el inglés, la joven también se sumó a la tendencia urbana e interpretó ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro, uno de los temas de reguetón más sonados en los últimos meses.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y muchos usuarios dejaron sus opiniones sobre el talento de Mariana. "Canta bellísimo”, “canta hermoso y es muy linda, ojalá se cumplan sus sueños”, “lo hace mejor que muchos cantantes”, “un talento innegable”, “esta niña si canta”, fueron algunos de los comentarios.