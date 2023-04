La historia de la mujer que pasó de albañil a abogada: “parecía algo inalcanzable”

"Muchos no saben esta parte de la historia, pero hace 6 años esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llego a decirme que no iba a poder concretarlo. Apesar de eso y como muchos jóvenes, decidí no rendirme y ser perseverante", explicó en su cuenta de Facebook.

Acompañando el mensaje con unas fotografías de ella trabajando en construcción, la joven decía recordar la vez que le llegó el primer recibo de pago, pero no sabía cómo conseguir el dinero.

"Como mi papá es albañil, decidimos que para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra. Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula. Hoy solo tengo gratitud con mi familia y con todas esas personas que se convirtieron en ángeles en mi vida para que hoy pueda ser oficialmente una abogada", enfatizó.

De igual forma, la mujer dio un mensaje a todas aquellas personas que quieren estudiar, pero no tienen los recursos, indicando que nunca es tarde para hacerlo y que el "que persevera alcanza".

Las imágenes, en la que aparece la joven cargando algunos ladrillos, le dieron la vuelta al mundo, pues se puede ver el esfuerzo que tenía que hacer en su día a día para alcanzar su meta. Aunque la publicación fue realizada el pasado 11 de noviembre del año 2021, se hizo viral en estos días, por la voluntad y ganas de salir adelante de la paraguaya.

Ahora, después de dos años de conseguir esta hazaña, la joven comparte en su perfil algunas fotografías ya como abogada, disfrutando de su profesión.