La historia del influencer "cómo es, cómo sería" al que una enfermedad le arrebató la espontaneidad

Este sonido no solo circuló por WhatsApp, sino que sirvió para crear infinidad de videos en forma de memes, que sin duda creo un gran auge en las plataformas digitales. Aunque esto no paró allí, ya que David o ‘El Cómo Sería’ como se hizo llamar, se volvió un influencer ‘ñero’ muy famoso, y desde allí comenzó a sacar más audios que cada vez se volvían más influyentes en la comunidad digital, como el que le dedica a ‘traga’.

“Es para comentarle un visaje lo que pasa es que, ¿sabe qué?, ¡yo me ‘entuqué’ re arto con usted! Cuando estoy en la obra le digo al ingeniero: ‘Venga, inge’, me va a regalar un minuto pa’ llamar a la jaiba. Cuando estoy echando ‘micro’ yo la pienso re arto (…) Usted me tiene re entucado socia. Es para ver si me da la oportunidad y la pasamos chimba, ¿no? Nos vamos para Melgar en la moto de mi padrino, y la pasamos es re ‘makia’”, se escucha en la ‘declaratoria’.