La historia detrás del tatuaje que Mateo Carvajal se hizo en la cara

Mateo Carvajal ha sido centro de distintos comentarios y críticas en redes sociales debido a los contenidos que publica, las interacciones que tiene con su primogénito, Salvador Carvajal, y los tatuajes que se ha plasmado en la piel desde que era muy joven. Varios seguidores suelen enviarle mensajes y cuestionarlo por este gusto que tiene respecto a su cuerpo.

Aunque el deportista coge de ‘parche’ constantemente estas opiniones sobre los diseños con los que llenó gran parte de su cuerpo, en ocasiones toma con seriedad las inquietudes de sus seguidores y les cuenta detalles sobre por qué se tatuó ciertas cosas.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Carvajal recibió una interrogante sobre por qué se tatuó el rostro y decidió relatar un poco de esta experiencia al tocar sus pómulos para imprimir una idea curiosa.

“¿Por qué te tatuaste la cara, parce?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

Mateo indicó que todo surgió de una forma inesperada, pues inició como curiosidad al rayar su rostro con un marcador y verle un gusto al resultado.

“La verdad, ¿sabes qué? No sé. Una vez cogí un marcador y me hice unas rayitas y yo dije: ‘Eso se ve bacano’”, reveló el colombiano en un video, donde no profundizó sobre estos tatuajes.

“A la hora ya me estaba tatuando. Pero pues la decisión y lo que hay detrás de uno hacerse un tatuaje en la cara si es un poquito diferente”, agregó el deportista a su respuesta.

Una cuenta de chismes recopiló este video, generando diversas opiniones entre los usuarios de la plataforma digital, quienes lo criticaron y llamaron “inmaduro”.