La increíble sorpresa que recibió Manuela González en su décimo aniversario

Una hermosa sorpresa, con llorada incluida, fue la que vivió la actriz Manuela González Daza, al cumplir diez años con su esposo, Andrés Vasco.

Todo comenzó cuando el empresario decidió darle un espectacular regalo a la actriz para conmemorar una década de compartir sus vidas.

A través de sus historias de Instagram, Manuela contó el paso a paso de la sorpresa. El primer video muestra el momento en el que la pareja se dirigía al aeropuerto y ella aseguraba estar a la expectativa por no saber a qué lugar del mundo irían.

“Este man lo único que ha hecho es despistarme. Cuando ya tenía la maleta lista, comenzó a decir; ‘no, que no te falte esto, que no te falte lo otro’ y no sé si lo hizo para despistarme", contó la famosa en su cuenta de Instagram.

Posteriormente se ve cuando llegan al aeropuerto y caminan en busca de la aerolínea por la cual volarán.