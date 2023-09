La lección de un joven que tiene dos trabajos: “estoy tratando de sacar a mi familia adelante”

El usuario nano.jr10 de TikTok se ha vuelto viral en las redes sociales por publicar videos con mensajes motivadores en la red social. El joven fue invitado a un reconocido programa de televisión y su historia se conoció porque desde pequeño trabaja para mantener a su familia.

En uno de los videos de David, hace un llamado a los jóvenes, ya que no entiende la razón por la que las personas abandonan la educación teniendo las posibilidades.

“Si tú vienes de una buena familia, donde tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas. No te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿por qué te gastas ese dinero de tus padres que ellos sí se lo trabajan de verdad? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es está vida en verdad", señaló.

Le puede interesar: Hombre descifró la fórmula para ganar la lotería: ganó 14 veces

Sin embargo, el joven ha tenido que responder a varias preguntas que le hacen sus seguidores sobre su vida.

David comentó que su familia tiene poco dinero y desde los 16 años ha tenido que trabajar. Explicó que actualmente tiene dos trabajos para poderle pagar cosas de su hermana y comprar el mercado en su casa.

“Aquí estoy, tratando de sacar a mi familia adelante porque es lo que toca. Vosotros que tenéis la suerte de vivir una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, hay que darle gusto a vuestros padres”, indicó.

Lea también: El pueblo donde puede comprar casas a solo $4.000: conozca cómo meterse en el negocio

Señaló que de lunes a domingo es repartidor y tiene dos días libres a la semana. Y en la noche de lunes y viernes trabaja como personal de servicio en una famosa cadena de restaurantes.

“Muchas veces me tocan los dos trabajos de seguido, estoy todo el día trabajando, pero no pasa nada”, dijo.