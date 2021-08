Por estos días ha sido tendencia en redes sociales el caso del famoso influenciador "La Liendra", a quien le cerraron su cuenta de Instagram sin aviso alguno, en la cual tiene miles de seguidores que no se consiguen de la noche a la mañana.

A raíz del problema, el creador de contenido tuvo que abrir una cuenta alterna por donde se comunicaba con sus seguidores y, a su vez, iba contando el proceso por el que estaba pasando mientras investigaba el cierre de su red social.

La Liendra confesó que ya sabe el motivo del porqué le habían cerrado su cuenta de Instagram. Confirmando sus sospechas, la razón fue por el apoyo que le dio a su colega ‘Epa Colombia’ por los problemas que tiene con la justicia en los últimos días.

Por medio de un video en sus redes sociales, La Liendra aseguró: “Ya tengo el motivo por el cual me cerraron mi cuenta de Instagram, liendritas, resulta que fue por ir en contra de la justicia, sí señores, porque un día antes que me cerraran la cuenta yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a la ‘Epa Colombia’ donde daba mi opinión que me parecía que era mucho tiempo el que le habían dado a ella para la cárcel".

Ante esta situación, todos los fanáticos de La Liendra estaban preocupados por la situación, pero el influencer los tranquilizó con un mensaje en donde les decía que lo más probable era que le volvieran a habilitar su cuenta de Instagram.

Con una oración, el creador de contenido encomendó su cuenta la cual es su fuente de trabajo: “Diosito me encomiendo en tus manos y en mi oración mi cuenta, que estés ahí con nosotros en cada movimiento, en cada parte que hoy vamos a hacer para recuperar mi cuenta. Amén Diosito, mi sustento, mi vida, mi trabajo, el motivo y el motor por el cual saqué a mi familia o que se recupere hoy”, dijo el famoso influencer.

‘La Liendra’ aclaró la importancia de recuperar su cuenta, pues no solamente es su sustento sino también con ella apoya a toda su familia, ayuda a fundaciones, entre otras cosas.