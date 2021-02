'La Liendra’ nuevamente protagonizó una polémica que no pasó desapercibida entre sus seguidores, al lanzar varias indirectas en contra de sus viejos amigos con los que empezó a crear contenido en redes sociales.

Como es de costumbre, el joven se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y varios de los internautas que lo siguen desde sus inicios lo interrogaron por aquellos amigos con los que ya no suele aparecer.

“¿Qué opinas sobre tus amigos con los que grababas antes?”, escribió un usuario a Mauricio Gómez, nombre de pila de 'La Liendra'.

Sin pensarlo, el joven pereirano arremetió contra estos, asegurando que no eran buenas personas y por eso se había distanciado. “Son personas cochinas asquerosas, a las que les ayudé en su momento y que hoy en día tienen que hablar mal de mí para que salgan en algún lado”, respondió.

Con las afirmaciones del joven, muchos apuntaron a que se refería al también ‘influencer’ Crissin, quien también es conocido por haber grabado varios videos en los primeros años de La Liendra y que, ante sus respuestas, no tardó en responder.

"Yo gracias a Dios no he puesto a mi mamá como juguete para dar lástima a la opinión pública, ni me he inventado que me roban cada año para que los cantantes me den plata, tampoco tengo denuncias por violación o acceso carnal violento", publicó Crissin en sus historias de Instagram.

A lo anterior, el joven le agregó una fuerte afirmación, refiriéndose a la relación que tuvo La Liendra con Luisa Castro: "Ni mucho menos he tenido que amenazar mi ex novia para que cuente la realidad de la mierda de persona que soy. Tienes plata y fama, pero no felicidad, todo lo tuyo es comprado, hasta tu familia te quiere es por la plata".

No es la primera vez que los jóvenes protagonizan una discusión de este tipo, pues cuando La Liendra, en uno de sus videos, afirmó que alguien cercano lo había robado, Crissin también salió a dar sus declaraciones sobre el tema.