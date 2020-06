La Liendra habla por primera vez de su relación con Luisa Castro

Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, ha estado en la mira de sus seguidores desde que se rumoró que su relación con Luisa Castro llegó a su final debido a que no se volvieron a ver juntos desde que el influencer se mudó para su nueva finca.

A pesar de que hasta el momento la pareja no se ha pronunciado públicamente, los rumores tomaron más fuerzas al notar la ausencia de Luisa en la celebración del cumpleaños de La Liendra, pues al ser un día tan especial, los internautas pensaron que ya se iba a aclarar todo, pero no fue así.

Mauricio, en medio de su celebración, decidió realizar un En Vivo para compartir un poco con sus seguidores y contarles como la estaba pasando en su fiesta. Sin embargo, sus seguidores rápidamente le cuestionaron por Luisa, pues no la habían visto.

“Hablan mucho de Luisa... Luisa me mandó una torta muy linda hoy. Me mandó una torta de la Juventus, muchísimas gracias Luisa. La voy a mostrar me la dio ella, yo no sé si estaba permitido decir que me la dio ella, pero yo dije”, confesó La Liendra.

Seguido de esto, el influencer se mostró un poco conmovido al escuchar vallenato asegurando que cualquiera saca su tusa con esas canciones.

“Lo que me están preguntando por Luisa les digo que el tiempo habla solo”, añadió.

Luisa por su parte le dejó un mensaje ocultó en su foto de perfil que decía: “Te Amo Mauricio”.

Cabe mencionar que todo esto confundió a sus seguidores, pues aún no entienden si se trata de una estrategia de marketing o si de verdad le dieron un tiempo a su relación.